الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

الجواز بعد سن الأربعين
أسماء عبد الحفيظ

في مجتمعاتنا العربية، ما زال الزواج يُنظر إليه باعتباره محطة عمرية مبكرة، لكن تغيّرات الحياة فرضت واقعًا مختلفًا، حيث يتجه كثيرون إلى خوض تجربة الزواج بعد سن الأربعين، سواء نتيجة الطلاق، أو الانشغال بالعمل، أو عدم التوفيق في اختيار الشريك المناسب في وقت سابق. 

هذا التحول يطرح سؤالًا مهمًا: هل الزواج بعد الأربعين فرصة حقيقية لبداية جديدة، أم مخاطرة قد تحمل تحديات معقدة؟.

تجربة ناضجة.. قرارات أكثر وعيًا
تري خبيرة علم النفس، نيفين مسعود، أن الزواج بعد الأربعين يتمتع بميزة أساسية، وهي النضج. فالشخص في هذه المرحلة يكون قد مرّ بتجارب حياتية متعددة، ما يجعله أكثر وعيًا باحتياجاته العاطفية وقدرته على اختيار شريك مناسب. كما أن التوقعات تكون أكثر واقعية، بعيدًا عن المثالية التي قد تسيطر على قرارات الشباب في سن أصغر.

هذا النضج ينعكس أيضًا على طريقة إدارة الخلافات، حيث يميل الطرفان إلى الحوار الهادئ والبحث عن حلول بدلاً من التصعيد، وهو ما يزيد من فرص نجاح العلاقة واستمرارها.

الاستقرار المادي.. عنصر قوة مهم
في كثير من الحالات، يكون الطرفان قد حققا قدرًا من الاستقرار المادي والمهني، ما يقلل من الضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر على الزواج في بداياته. هذا الاستقرار يمنح العلاقة مساحة أكبر للتركيز على الجوانب الإنسانية والعاطفية، بدلًا من الانشغال بتحديات المعيشة الأساسية.

تحديات نفسية واجتماعية
رغم هذه المزايا، لا يخلو الزواج بعد الأربعين من تحديات. من أبرزها التكيف مع شريك جديد بعد سنوات من الاعتياد على نمط حياة مستقل. فكل طرف يكون قد كوّن عاداته وأسلوبه الخاص، ما قد يخلق صعوبات في الاندماج إذا لم يكن هناك قدر كافٍ من المرونة.

كما قد يواجه البعض نظرة مجتمعية مختلفة، خاصة في حالة المرأة، حيث لا تزال بعض الأفكار التقليدية تربط الزواج بسن معينة. هذه الضغوط قد تؤثر نفسيًا إذا لم يتم التعامل معها بثقة ووعي.

الأبناء عامل حاسم في المعادلة
في حالات الزواج بعد تجربة سابقة، يكون وجود الأبناء عاملًا مؤثرًا في نجاح العلاقة. التفاهم حول دور كل طرف في تربية الأبناء، واحترام مشاعرهم، يعد من أهم عناصر الاستقرار. كما أن دمج أسرتين يحتاج إلى وقت وصبر، وقد يمر بمراحل من التحدي قبل الوصول إلى التوازن.

الصحة والطاقة واقع لا يمكن تجاهله
مع التقدم في العمر، تختلف الأولويات والقدرات الجسدية، وهو ما قد يؤثر على نمط الحياة الزوجية. لكن في المقابل، قد يكون هذا عاملًا إيجابيًا، حيث يميل الطرفان إلى الهدوء والاستقرار بدلًا من التوتر والانفعال.

هل هو فرصة أم مخاطرة؟
الإجابة لا يمكن أن تكون واحدة للجميع. فنجاح الزواج بعد الأربعين يعتمد على عدة عوامل، منها التوافق الفكري، والصدق في التعبير عن التوقعات، والاستعداد للتنازل والتكيف. في حال توافر هذه العناصر، يمكن أن يكون الزواج في هذه المرحلة فرصة حقيقية لبداية مستقرة وسعيدة.

أما في حال غياب التفاهم أو التسرع في اتخاذ القرار بدافع الخوف من الوحدة، فقد يتحول الأمر إلى تجربة مرهقة نفسيًا.

