الفنانة السودانية إسلام مبارك تكشف كواليس فيلم «ضي».. وتؤكد: مشاركته بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني|حوار

واصلت الفنانة السودانية إسلام مبارك حضورها المميز على الساحة السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "ضي"، الذي نجح في لفت الأنظار خلال مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية، محققًا صدى واسعًا وإشادات نقدية وجماهيرية.

وفي حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، عبّرت إسلام مبارك عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مؤكدة أن عرض الفيلم هناك يُعد خطوة مهمة في مشوارها الفني، نظرًا لقيمة المهرجان واهتمامه بالأعمال التي تحمل رسائل إنسانية وفنية.

س: حدّثيني عن إحساسك بمشاركة فيلم "ضي" في المركز الكاثوليكي؟

ج: المشاركة كضيف شرف في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما كانت شرفًا كبيرًا جدًا بالنسبة لي. هذا المهرجان له مكانة خاصة لأنه يهتم بالأعمال التي تحمل قيمة ورسالة.

عرض الفيلم أمام جمهور محب للسينما وواعٍ بتفاصيلها كان تجربة مميزة، وشعرت بفخر كبير لأن هذا التقدير يعكس وصول مجهودنا للجمهور بالشكل المطلوب. هذه محطة مهمة أعتز بها في مسيرتي الفنية.

س: ما أصعب المشاهد التي واجهتك في فيلم "ضي"؟

ج: من أصعب المشاهد بالنسبة لي كان مشهد المشاجرة داخل القطار، لأنه كان مشهدًا معقدًا نفسيًا.

احتجت أن أعبّر عن مشاعر متداخلة مثل الغضب والغيرة والحب في وقت واحد، مع الحفاظ على مصداقية الأداء دون مبالغة. كان تحديًا حقيقيًا، خاصة في إيصال حالة الانفجار الداخلي للشخصية بشكل منطقي.

عملت كثيرًا على هذا المشهد مع المخرج كريم الشناوي، وكنا نعيد التحضير له أكثر من مرة، وكنت أخرج منه في كل مرة مرهقة لكن راضية عن النتيجة.

ويُعد فيلم "ضي" محطة جديدة في مسيرة إسلام مبارك، التي تواصل إثبات حضورها القوي من خلال اختياراتها الفنية المتنوعة، ما يجعلها واحدة من الأسماء الصاعدة التي تحظى باهتمام متزايد في الساحة السينمائية العربية.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، وكريم الشناوي.

ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.