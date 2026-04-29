هل يهبط اليوم؟.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

لامس سعر صرف الدولار مجددًا مستوى الـ 53 جنيهًا مرة أخرى بعد أن كان هبط مقتربًا إلى مستوى الى 51 جنيهًا.

وشهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعات متتالية في البنوك مقابل الجنيه المصري.

وأمس الثلاثاء، عاودت أسعار الدولار الارتفاع مجددًا، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ومن المرجح أن تتوقف أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء عن الارتفاع مقابل الجنيه

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 29-4-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.84 جنيه للشراء و 52.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه