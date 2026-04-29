محمد شاهين يُعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «جوا الروح».. ويكشف تفاصيلها

أعلن الفنان محمد شاهين عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان جوا الروح، مؤكدًا أن الأغنية ستُطرح خلال شهر مايو المقبل، في إطار خطة فنية يسعى من خلالها لتقديم محتوى مختلف يعكس تطور تجربته الموسيقية.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضح “شاهين” أن الأغنية الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرته الفنية، حيث تحمل طابعًا متجددًا يجمع بين الإحساس العاطفي العميق والأسلوب الموسيقي العصري، بما يتماشى مع تطورات الساحة الغنائية الحالية.

وكشف “شاهين” عن فريق العمل المشارك في الأغنية، حيث كتب كلماتها الشاعر حسام سعيد، بينما وضع ألحانها وليد سامي، وتولى التوزيع الموسيقي جلال الحمداوي، في تعاون يهدف إلى تقديم تجربة فنية متكاملة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

وأشار إلى أن “جوا الروح” ليست مجرد أغنية جديدة، بل تمثل مرحلة مختلفة في مشواره، تعكس حالة من الحماس والرغبة في التجديد، مؤكدًا أن فريق العمل حرص على الخروج بعمل يليق بتوقعات الجمهور ويواكب الذوق الموسيقي الحديث.

وأضاف “شاهين” أن التحضيرات للأغنية استغرقت وقتًا كافيًا لضمان تقديم جودة فنية عالية، لافتًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل يحمل مزيجًا من الإحساس الصادق والتوزيع المتطور، وهو ما يعكس رؤيته الجديدة في اختيار مشاريعه الغنائية.

ويترقب جمهور محمد شاهين طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الحماس الذي أبداه الفنان للعمل، والتأكيد على أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرته، ما يرفع سقف التوقعات