البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يتفقد المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

تفقد اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

تقام فعاليات المؤتمر في الفترة من السابع والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من إبريل الجاري، بتنظيم من اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم للكهنة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة ومشاركة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وألقى الأب البطريرك تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أهمية سر الإفخارستيا في حياة الكاهن"، كما قدم غبطته كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم ضرورة التفاني في الخدمة، مشيدًا بدور اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم للكهنة، متمنيًا للجميع خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.