محلل اقتصادي: تقييم «سبيس إكس» يعكس رهانات مستقبلية أكثر من الأداء المالي الحالي

قال المحلل الاقتصادي دانيال البنا ، إن الحديث عن جمع 75 مليار دولار في طرح واحد يعد رقمًا ماليًا ضخمًا، موضحًا أن تقييم الشركات عند طرحها في البورصة لا يعتمد فقط على نتائجها الحالية، وإنما يرتكز بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية والمشروعات التي يمكن أن تنفذها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح البنا، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن البنوك والمؤسسات المالية تعتمد على دراسات تقييم شاملة لتحديد القيمة السوقية للشركات، مشيرًا إلى أن مشروعات «سبيس إكس» المرتبطة بالصواريخ وشبكة «ستارلينك» جذبت اهتمام المستثمرين ودعمت ارتفاع التقييمات، وأن مشاركة المستثمرين الأفراد إلى جانب المستثمرين المؤسسيين في الاكتتاب ساهمت في زيادة الإقبال ورفع مستويات الطلب على أسهم الشركة.

وأشار إلى أن القيمة السوقية المقدرة للشركة، والتي تصل إلى نحو تريليوني دولار، تبدو مرتفعة مقارنة بمؤشرات الأداء المالي الحالية، لافتًا إلى أن الشركة حققت أرباحًا تقدر بنحو 20 مليار دولار، في مقابل خسائر سجلت نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، كما رأى أن هذه التقييمات تستند بشكل أساسي إلى الآمال المعقودة على نجاح خطط التوسع المستقبلية التي يقودها إيلون ماسك.

تحقيق الأهداف المعلنة

وأكد «البنا»، أن مشروعات الفضاء والاتصالات الفضائية تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة لتحقيق العوائد المرجوة، محذرًا من الانجراف وراء موجات الحماس الاستثماري دون النظر إلى قدرة الشركة على تنفيذ خططها فعليًا، بالإضافة إلى أنه في حال تأخر تحقيق الأهداف المعلنة، فقد يشهد السهم عمليات تخارج من بعض المستثمرين الذين بنوا قراراتهم على توقعات مرتفعة للنمو.