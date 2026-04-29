بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

سلمت القوات الجوية طائرتين من طراز " CESSNA 172 R " إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك بعد رفع كفاءتهما وفقاً لأحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة ، بحضور الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى والفريق عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات الجوية ومسئولى وزارة الطيران المدنى.

وشهدت الفعاليات عرضاً تفصيلياً لمراحل صيانة ورفع الكفاءة الفنية للطائرات ، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتطورة التى تمتلكها الورش والوحدات الإنتاجية بالقوات الجوية فى مجالات التأمين الهندسى والفنى للطائرات ، أعقب ذلك قيام رئيس شعبة مهندسى الطيران ومدير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتوقيع بروتوكول صيانة الطائرات وتسليمها .

واختتمت الفعاليات بالمرور على الطائرات التى تم رفع كفاءتها وتبادل الدروع التذكارية .

ويعكس هذا التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الطيران المدنى التكامل المؤسسى، ويعد تجسيداً حقيقياً لقدرة الدولة المصرية على توحيد جهودها وتوجيه مواردها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وترشيد الإنفاق من العملات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى متميز خاصةً فى مجال الطيران .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية فى مختلف المجالات.