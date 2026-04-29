شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

كشفت الفنانة إلهام وجدي عن كواليس مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تميل إلى خوض التجارب المختلفة والمجازفة في اختيار أدوارها.

وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها عملت في 11 وظيفة قبل الاستقرار في مجالي التمثيل والإعلام، بحثًا عن اكتشاف الذات واكتساب الخبرات.

وأضافت أن هذه التجارب المتنوعة أسهمت في تشكيل شخصيتها، معتبرة أن الحياة رحلة تعلم مستمرة.

كما أكدت أنها لا تنزعج من تقديم أدوار الأم، مشيرة إلى أنها تفصل بين شخصيتها الحقيقية والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، وتحرص على معايشة الدور بكل تفاصيله، معتبرة ذلك جوهر متعة التمثيل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.