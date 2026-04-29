العوضي ومي عمر بصورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة.. شاهد

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة ظهر فيها مع النجمة مي عمر، من كواليس تصوير فيلم شمشون ودليلة المقرر عرضه قريبا في صالات السينما في موسم الصيف.

وكتب العوضي علي الصور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "شمشون ودليلة قريبا دغدغة في السينمات إن شاء الله".

وشارك احمد العوضي مؤخرا فى موسم دراما رمضان بمسلسل علي كلاي، الذي حقق نجاحا كبيراً وآخر تجاربه فى السينما كان فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مشاهدها في فيلم “شمشون ودليلة” في العاصمة المجرية قبل ساعات، حيث قامت بصحبة أحمد العوضي بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم على مدار الإسبوع الماضي.

