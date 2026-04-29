تبدأ 16 مايو وتنتهي 11 يونيو.. محافظ البحيرة تعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 16 مايو، وتنتهي الخميس 11 يونيو 2026.

امتحانات الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، من السبت 16 مايو إلى الثلاثاء 19 مايو 2026.

امتحانات الصفوف الخامس والسادس الابتدائي، من الأربعاء 20 مايو حتى الأحد 24 مايو 2026.

من السبت 16 مايو حتى الأربعاء 20 مايو 2026: الصفين الأول والثاني الإعدادي العام

من السبت 16 مايو، حتى الأحد 24 مايو 2026: الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من السبت 16 مايو، حتى الأحد 24 مايو 2026: الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من الخميس 30 أبريل، حتى الخميس 14 مايو 2026: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من الخميس 30 أبريل، حتى الخميس 14 مايو 2026: الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات).

من السبت 6 يونيو إلى الخميس 11 يونيو 2026: الشهادة الإعدادية العامة.

من السبت 6 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026: الإعدادية المهنية.

من السبت 6 يونيو إلى الخميس 11 يونيو 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 6 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026: الإعدادية للصم وضعاف السمع.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب خلال تأديتهم الامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.