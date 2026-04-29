تعادل إيجابي بين الجونة وحرس الحدود في مرحلة الهبوط بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي1-1 على أحداث لقاء الجونة وحرس الحدود في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تحديد الهابطين في الدوري المصري الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف التقدم للجونة في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مرحلة الهبوط من الدوري المصري، وتعادل محمد حمدي زكي لحرس الحدود فى الدقيقة "90+6".

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: خالد صديق - أحمد عبد الرسول - ألفا توراي - أحمد بلية

الوسط: نور السيد - عبد الله السعيد - حفيظ إبراهيم - سيف شيكا - علي الزاهدي

الهجوم: مروان محسن

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إبرهيم عبد الحكيم - كوبر - محمد الدغميمي - مؤمن عوض

الوسط: محمد مجلي - محمد بيومي - زياد طارق - عمر سافيولا

الهجوم: محمود أوكا - محمد حمدي زكي