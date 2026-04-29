تحركات سعرية جديدة بالنسكافيه| زيادات تصل إلى 2.5 جنيه للعبوة.. تفاصيل

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة زيادات سعرية محدودة في بعض منتجات القهوة سريعة التحضير، وعلى رأسها النسكافيه والكابتشينو، في ظل تحركات مرتبطة بتغيرات تكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج.



وأوضح المنوفي أن أسعار عبوة النسكافيه 3×1 (20 جم تقريبًا) ارتفعت لتتراوح حاليًا بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا بدلًا من مستويات سابقة كانت تدور في نطاق 11 إلى 13 جنيهًا، بحسب العلامة التجارية ونقطة البيع.

وأضاف أن بعض أصناف الكابتشينو سجلت أيضًا زيادات مماثلة، حيث تراوح سعر العبوة الواحدة بين 12.5 جنيه و14.5جنيه بدلًا من نحو 11 إلى 13 جنيها قبل التحريك الأخير.

وأشار إلى أن الزيادة في عدد من المنتجات الأخرى جاءت بشكل طفيف، إذ اقتصرت على نطاق يتراوح بين 50 قرشًا وجنيهين للعبوة، وفقًا لحجم العبوة ونوع المنتج.

وأكد المنوفي، أن هذه التحركات السعرية تعكس تأثير التغيرات العالمية في أسعار البن والمواد الخام، إلى جانب تكاليف الشحن والاستيراد، لافتًا إلى أن السوق ما زال يشهد توافرًا جيدًا في المعروض واستقرارًا نسبيًا في حركة البيع.