الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في 6 بنوك.. سعر الدولار يتخطي الـ53 جنيها ختام اليوم الأربعاء

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، لتتخطي الـ53 جنيها بيعا وشراءا في 6 بنوك اليوم.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء 29-4-2026

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52.93 جنيه للشراء 
53.03 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
52.90 جنيه للشراء 
53 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
52.87 جنيه للشراء 
52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:
52.86 جنيه للشراء 
52.96 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات لنحو:
52.82 جنيه للشراء 
52.92 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الأربعاء لنحو :

 52.97 جنيه للشراء

 53.11 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
52.78 جنيه للشراء 
52.88 جنيه للبيع

 أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

53.05 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

52.88 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأربعاء

 53 جنيه.

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

