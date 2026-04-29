محلل اقتصادي: صعود النفط إلى 114 دولارًا بسبب أزمة مضيق هرمز

قال الدكتور محمود عبدالكريم، المحلل الاقتصادي، إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، الذي وصل إلى حدود 114 دولارًا للبرميل، لا يرتبط بقرار الإمارات الخروج من منظمة "أوبك" بحد ذاته، بل يعود إلى صدمة في جانب العرض مرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

وأوضح عبدالكريم خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن السوق يشهد فقدانًا يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 8 إلى 10% من الطلب العالمي البالغ حوالي 102 مليون برميل يوميًا، وهو ما يُعد صدمة كبيرة قادرة على رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.

وأضاف أن انتقال الأسعار من نطاق 80–85 دولارًا إلى ما فوق 110 دولارات يعكس في الأساس علاوة المخاطر الجيوسياسية، التي قد تضيف ما بين 15 إلى 20 دولارًا فوق السعر الأساسي.

وأشار إلى أن إعلان انسحاب الإمارات من بعض الترتيبات الإنتاجية دفع السوق إلى قراءتين متناقضتين؛ الأولى على المدى القصير تفيد بعدم وجود براميل إضافية فورية، ما أبقى الأسعار مرتفعة، بينما الثانية على المدى المتوسط تتوقع دخول كميات إضافية قد تصل إلى 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من الإمارات، أي ما يقارب 1 إلى 1.5% من السوق العالمي، وهو ما قد يضع سقفًا للأسعار.

وأوضح أن السعر الطبيعي للنفط، وفق التوازن بين العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، يتراوح عادة بين 80 و90 دولارًا للبرميل، بينما السعر الحالي يتضمن علاوة أزمة تتراوح بين 20 و25 دولارًا.