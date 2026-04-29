الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ارتفاع أسعار النفط بدعم تصاعد التوترات حول إيران واستمرار اضطرابات الإمدادات

النفط
النفط
أ ش أ

 شهدت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الأربعاء، مواصلةً مكاسبها لعدة جلسات متتالية، مدفوعةً بتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم تمديد حصارها على الموانئ الإيرانية، ما يرجّح استمرار اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة عالميًا.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه مستشاريه للاستعداد لفرض حصار مطوّل على إيران. وبحسب التقرير، يعتزم ترامب مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادراته النفطية عبر منع حركة الشحن من وإلى موانئه.

في الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.47%، لتصل إلى 111.78 دولار للبرميل، مسجلةً ثامن جلسة ارتفاع على التوالي. ومن المقرر أن ينتهي عقد يونيو يوم الخميس، فيما سجل العقد الأكثر نشاطًا لشهر يوليو 104.84 دولار بزيادة 0.4%.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 57 سنتًا، أو 0.57%، لتبلغ 100.50 دولار للبرميل، بعد مكاسب قوية بلغت 3.7% في الجلسة السابقة، محققةً ارتفاعًا في سبع جلسات من أصل ثماني جلسات.

وقال محللون إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط جاء مدفوعًا بحصار المضيق. وإذا قررت الولايات المتحدة تمديد هذا الحصار، فمن المتوقع أن تتفاقم اضطرابات الإمدادات، مما سيدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لا يزال الجمود يسيطر على الوضع مع استمرار المفاوضات لإنهاء الصراع رسميًا.

وتواصل إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.

وتضغط واشنطن لإنهاء ما تصفه ببرنامج إيران النووي العسكري، في حين تطالب طهران بتعويضات عن جولات القتال الأخيرة، إلى جانب تخفيف العقوبات الاقتصادية والحصول على شكل من أشكال السيطرة على مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أدى استمرار إغلاق المضيق إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية. وأفادت مصادر في السوق بأن معهد البترول الأمريكيأعلن تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب البيانات، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 1.79 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 8.47 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.60 مليون برميل.

أكاديميون : الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية

أكاديميون: الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية مع ترقب قرار بنك الفيدرالي وتصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

ارتفاع أسعار النفط بدعم تصاعد التوترات حول إيران واستمرار اضطرابات الإمدادات

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

