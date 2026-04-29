غدا.. آخر أيام موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية عن 2025

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن غدًا الخميس 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025.

وأشارت إلى وجود خطة دعم مكثف وشامل بمختلف أنحاء الجمهورية وعلى مدار اليوم للتسهيل على شركائنا الممولين والمكلفين أثناء عملية تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تشهد المأموريات الضريبية إقبالًا مكثفًا من الممولين للحصول على الدعم والمساعدة في تقديم إقراراتهم.

وتدعو المصلحة المجتمع الضريبي من أصحاب الشركات إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2025 في المواعيد المقررة قانونيًا، وتحث شركاءنا الممولين للاستفادة من سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

وتوضح المصلحة أننا نوفر سُبل الدعم الفني اللازم لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد الفرق الفنية داخل كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، كما يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات والأمور المرتبطة بسداد الضريبة.

وأضافت، أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم الدعم الفني اللازم لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، والرد على الاستفسارات، وحل المشكلات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبة للمأموريات المدمجة، إلى جانب إرسال رسائل قصيرة SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي وإرسال روابط توعية على البريد الإلكتروني.

وتوجه المصلحة الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثانِ كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطى الممولين، مركز ثانِ متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثانِ، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، بتقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني:

www.eta.gov.eg

أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية على الرابط التالي:

https://eservice.incometax.gov.eg/etax