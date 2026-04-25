اقتصاد

شقتك معفاة من الضريبة العقارية .. الشروط الكاملة بالتفاصيل

محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية قبل نهاية العام المالي الجاري؛ إقرار التعديلات علي قانون الضرائب علي العقارات المبنية والتي تتضمن منح مزيد من التسيرات والحوافز لكل الممولين المخاطبين بتلك الضريبة.

أبرز التعديلات

بحسب ما كشفته اجراءات وزارة المالية والتي تتضمن خصم 25% من قيمة الضرائب المقررة على المسكن الخاص للممولين الملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها و خصم 10% للواحدات غير السكنية.

كما تتضمن التعديلات السماح بتقسيط الضرائب المقررة على الممولين و السداد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

كما يصل حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2  إلى 8 ملايين جنيه سنويًا .

كيف يتم الإعفاء من الضريبة

وفقًا لما اعلنته وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية والتي تتضمن شروط ومستندات الحصول علي الإعفاء من الضريبية العقارية.

مستندات الحصول علي الإعفاء 

  • صورة من عقد ملكية المسكن أو عقد الانتفاع أو الاستغلال
  • إيصال مرافق
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد أو مالك الوحدة
  • نموذجي 6 مكرر و بيان بجميع الوحدات العقارية التي يمتلكها الممول أو يستفيد بها 

كيفية تقديم الطلبات

يقوم الممول بالذهاب إلى مأمورية الضرائب العقارية التابع لها وتقديم مستندات الحصول علي الإعفاء مصحوبة بنموذج الإعفاء للمأمورية علي أن يتم البت في الطلبات المقدمة خلال أسبوعين بحد أقصي.

