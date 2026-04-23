وزير المالية يعلن إجراءات جديدة لتحفيز ممولي الضرائب.. تفاصيل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إنشاء مراكز ضريبية مميزة للشركاء الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، ضمن الإجراءات التحفيزية لدعم الممولين.

جاء ذلك خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعرض الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لدعم الاقتصاد المصري.

وقال إن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفز لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبى المبسط.

وأضاف الوزير: «عندنا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة».

وتابع: “إننا مستمرون فى دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية فى حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين”.

واستطرد: “نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين”، لافتًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين.

أدار اللقاء أكمل نجاتى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية.