المالية: تعرضنا لبعض التأثيرات خلال شهري فبراير ومارس بسبب تداعيات الحرب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا نتائج إيجابية في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية نمت بنحو 29% منذ يوليو الماضي.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، أننا تمكنا من تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، ولدينا احتياطيات في الموازنة بنسبة 3% ولم نندفع في استخدامها، وأننا نستهدف 3 طروحات حكومية جديدة العام المالي الحالي.

وأوضح أن الدولة ليس بها تأخر في المصروفات، وأن معدل نمو الإيرادات تفوق المصروفات، وأن صفة الروم، دخلت بالكامل لـ ميزانية الدولة.

وأوضح أننا تعرضنا لبعض التأثيرات خلال شهري فبراير ومارس بسبب تداعيات الحرب، لكن تنوع الاقتصاد والتصدير لـ اروروبا وأمريكا شهدت زيادة ساهم في الحد من الأزمة.