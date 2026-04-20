وزيرة الثقافة تُشكل لجانًا لضبط الأداء المالي والإداري بقطاعات الوزارة

شكلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عددًا من اللجان المختصة لفحص شكاوى العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب العمل على ضبط منظومة الأداء المالي والإداري، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل.

وبدأت اللجان المُشكلة من جانب وزيرة الثقافة عملها هذا الأسبوع، حيث استهلت مهامها بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لفحص الشكاوى المقدمة من العاملين بدار الأوبرا المصرية، والوقوف على مدى وجود أية مخالفات أو تجاوزات في سير العمل الفني بالدار. كما تم تشكيل لجنتين لضبط الأداء المالي والإداري بكل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للسينما.

وأكدت الوزارة أن الدكتورة جيهان زكي كلفت هذه اللجان بعرض نتائج أعمالها أولًا بأول، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة العاملين في منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المؤسسي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة لوزارة الثقافة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الرقابة الداخلية وحسن إدارة الموارد، مؤكدةً أنه لن يتم التهاون مع أية تجاوزات، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق العدالة بين جميع العاملين بالوزارة.