وزير المالية: حزمة إجراءات الترشيد تساهم في توفير 30 لـ 40 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء كان بناء على موافقة جماعية من مجلس الوزراء، وثنائي بين وزارة المالية والتخطيط، وأن بنود الترشيد بالكامل كان بها اتفاق، وأن البنود كانت من أجل الترشيد.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، قرار ترشيد الطاقة شمل 30% للمواد البترولية ونحو 20% للكهرباء، وتم إرسالها لجميع الجهات.

وأوضح أننا نسعى ليكون استهلاك شهر أبريل ومايو ويونيو، أقل من استهلاك مارس، وفبراير ويناير، وأنه سيكون هناك أمور تشجيعية لمن يرشد الاستهلاك.

ولفت إلى أن حزمة إجراءات الترشيد ستساهم في توفير 30 لـ 40 مليار جنيه نستطيع من خلالها شراء القمح أو أدوية، ولدينا عدة سيناريوهات داخلية للتعامل مع تداعيات الحرب.