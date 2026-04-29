وزير النفط الإيراني: لا توجد مخاوف داخلية بشأن تأمين الوقود وتوزيعه

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده لا تواجه أي مخاوف داخلية تتعلق بتأمين وتوزيع الوقود، مشددًا على أن منظومة الإمداد تعمل بشكل طبيعي وتحت السيطرة الكاملة، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وأوضح أوجي أن البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية دون اضطرابات، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج والتوزيع تسير وفق الخطط المعتمدة من الجهات المختصة بما يضمن استقرار الإمدادات في مختلف المحافظات.



وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة السوق وآليات التوزيع لضمان منع أي اختناقات محتملة أو تأثيرات خارجية قد تمس استقرار قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الوضع الحالي “مستقر ولا يدعو للقلق”.



وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيدات متكررة من المسؤولين الإيرانيين بشأن قدرة البلاد على إدارة قطاع الطاقة داخليًا، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية التي تواجهها طهران.