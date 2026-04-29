القيادة المركزية الأمريكية: أعددنا خطة لشن موجة من الضربات "القصيرة والقوية" ضد إيران

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وضعت خطة عسكرية تتضمن تنفيذ موجة من الضربات «القصيرة والقوية» ضد أهداف داخل إيران، في إطار خيارات عسكرية مطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية في حال تصاعد التوتر مع طهران.



وبحسب ما نقلته المصادر، فإن الخطة تهدف إلى تنفيذ ضربات مكثفة ومحددة زمنياً، تستهدف تقويض قدرات عسكرية واستراتيجية إيرانية، مع التركيز على إحداث تأثير سريع ومباشر دون الانجرار إلى حرب طويلة الأمد.



وأشارت التسريبات إلى أن هذه التصورات تأتي ضمن نقاشات داخلية في البنتاغون والبيت الأبيض حول طبيعة الردع المناسب تجاه إيران، في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل التحذيرية بين الجانبين.



كما أوضح التقرير أن الخيار العسكري لا يزال أحد السيناريوهات المطروحة، لكنه يخضع لتقييمات دقيقة تتعلق بتداعياته المحتملة، خاصة فيما يتعلق بردود الفعل الإيرانية واحتمالات التصعيد الإقليمي الأوسع.



حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية أو القيادة المركزية بشأن تفاصيل الخطة التي أوردها موقع «أكسيوس».