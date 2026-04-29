سرطان البروستاتا.. علامات تنذر بالخطر

يُشخَّص أغلب الرجال بـ سرطان البروستاتا قبل ظهور الأعراض، إذ يتم اكتشاف نحو 85% من الحالات خلال الفحوصات المبكرة، قبل أن يشعر المريض بأي علامات واضحة.

وقد يُظهر تحليل الدم ارتفاعًا غير طبيعي في مستويات مستضد الروستاتا النوعى (PSA)، أو يكتشف الطبيب تغيرات غير طبيعية أثناء الفحص الشرجي الروتيني.

أعراض سرطان البروستاتا:

رغم أن العلامات المبكرة نادرة، فقد تظهر بعض الأعراض لدى بعض الرجال قبل التشخيص. وتعتمد شدة الأعراض على مكان الورم داخل البروستاتا ومدى تطوره، لكن وجود هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان البروستاتا.

أعراض بولية قد تستدعي الانتباه:

-الحاجة المتكررة للتبول، خاصة ليلًا.

-صعوبة بدء التبول أو التحكم في البول.

-ضعف أو تقطع تدفق البول.

-ألم أو حرقان أثناء التبول.

-وجود دم في البول.

أعراض مرتبطة بالانتصاب والقذف:

-صعوبة تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه.

-ألم أثناء القذف.

-وجود دم في السائل المنوي.

-انخفاض كمية السائل المنوي.

أعراض قد تظهر في الأطراف السفلية:

-ألم متكرر أو تيبس أسفل الظهر أو الوركين أو أعلى الفخذين.

-تورم الأطراف السفلية.

إذا ترافق ألم العظام وتورم الساقين مع مشكلات بولية أو جنسية، فقد تكون هذه مؤشرات على مراحل متقدمة من سرطان البروستاتا.

الفحوصات المبكرة قد تنقذ الحياة، لذلك لا تتجاهل العلامات التحذيرية.

المصدر بولد سكاى