مواجهة ساخنة في الكونجرس.. وزير الحرب تحت الاستجواب لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ جلسة استماع مهمة عُقدت في الكونجرس الأمريكي تحت عنوان «60 يوماً مرت على الحرب الأمريكية على إيران»، موضحاً أن اختيار مدة الستين يوماً يرتبط بصلاحيات الرئيس الأمريكي الدستورية في شن عمليات عسكرية دون إذن الكونجرس خلال هذه الفترة، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي فقط بهدف الانسحاب وترتيب إنهاء العمليات، وليس لاستمرارها، وإلا يصبح لزاماً الحصول على موافقة الكونجرس بما يضمن عدم مخالفة الدستور الأمريكي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجلسة شهدت حضور وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وسط أسئلة مكثفة من أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حول دوافع الحرب على إيران وجدواها، وحجم الإنفاق العسكري.

وتابع أن النقاشات داخل اللجنة تطرقت إلى إنفاق نحو 25 مليار دولار على العمليات، إضافة إلى طلب وزارة الدفاع الأمريكية ميزانية غير مسبوقة تبلغ 1.5 تريليون دولار لعام 2027، وهي الأكبر في تاريخ البنتاجون، حيث دافع المسؤولون العسكريون عن هذه المخصصات باعتبارها ضرورية لبناء قوة عسكرية أمريكية قادرة على مواجهة المخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط وشرق آسيا، بما في ذلك التوتر مع كوريا الشمالية والنفوذ الصيني، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وواصل: "في المقابل، عبّر عدد من الديمقراطيين عن رؤية مختلفة، مؤكدين أن هذه الأموال يمكن توجيهها بشكل أكثر فاعلية سواء داخل الولايات المتحدة أو عبر تعزيز التحالفات الدولية".