أحمد موسى: مناورة بدر 2026 رسالة اطمئنان للمواطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مساء العزة ومساء النصر ومناورة بدر كانت بمناسبة ذكرى تحرير سيناء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي في إفطار الاسرة المصرية الماضي قال كلمتين وهم اننا محتاجين كمصريين نكون مع بعض لان المنطقة بتتغير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا هتكلم اللي طلع في فيديو المناورة الذي أصدرته القوات المسلحة واللي احنا شفناه في المناورة كتير اوي والعدو يرصد كل شيء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رسالة هذه المناورة أن يكون المواطن المصري مطمئن ومنخليش حد يدخل وسطينا وهما فاشلين في عمل أي شيء ضدنا".

