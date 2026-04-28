بعد سقوط الأهلي.. أحمد موسى: كله راح مع الملايين

علق الإعلامي احمد موسي علي هزيمة الأهلي الثقيلة أمام بيراميدز امس في بطولة الدوري الممتاز.



وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ لا نستحق ..مفيش فريق عندنا خلاص عليه العوض . مفيش روح عندهم كله راح مع الملايين .



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.