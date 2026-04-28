أخبار التوك شو| أبو العينين يدعو لميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي.. أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز.. وعمرو أديب: الدوري زملكاوي

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار والملفات المهمة التي تناولتها برامج التوك شو، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية والدولية البارزة، وتنوعت التغطيات بين تصريحات مسؤولين وتحليلات إعلامية وموضوعات خدمية تهم المواطنين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج التلفزيونية خلال تلك الفترة:

أبو العينين يدعو لميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي: لا تتركوا مصير الإنسان للخوارزميات

حذر النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، من خطورة ترك مصير الإنسان للآلة، مؤكدًا أن العالم يواجه صراعًا جديدًا بلا حدود، لا يرتبط بوطن أو عقيدة ولا دين، بل يمتد إلى مجالات الفكر والعلم والثقافة.

أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز: والله لا يستحقوا التشجيع

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه الشديد من أداء لاعبي النادي الأهلي عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

الدوري زملكاوي.. عمرو أديب: إمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نادي الزمالك سوف يتوج بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا العام، مضيفا: " انا بقيت بشوف زملكاوية في الشارع كتير، وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء والعشرية دي زملكاوية إن شاء الله ".

نطلع الشتوي تاني؟.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة على بعض الطرق.

الكهرباء: نهدف لمساهمة الطاقة المتجددة في المزيج القومي لـ42% بحلول 2030

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

طمأن الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين، بشأن الهزة الأرضية التي وقعت على مسافة من شمال محافظة مطروح، قائلا: "لا داعي للقلق".

منع الماء وربع كيلو سكر يوميا| تحذير عاجل من مستشار الرئيس للصحة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن شرب المياه شيء مهم وخاصة في فصل الصيف والإنسان الطبيعي يشرب مياه بمتوسط لـ 2 لتر والامتناع عن المياه تماما خطر.

جمعيات الرفق بالحيوان: يجب اعتماد النموذج العلمي والإنساني الناجح في التعامل مع الكلاب الضالة

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع يتم وفق أساليب مقننة ومعترف بها دوليًا، مشيرة إلى أن المنظمات العالمية العاملة في مجال الرفق بالحيوان أقرت بفعالية هذه الطرق.

وزيرة البيئة اللبنانية : تعافي الهواء من التلوث ببلادنا يتطلب منهجية علمية دقيقة

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ التعافي البيئي في لبنان يتطلب اعتماد أساليب علمية دقيقة ومعتمدة عالمياً، مشددة على ضرورة تجنب أي خطط عشوائية قد تؤدي إلى تفاقم الأضرار بدلاً من معالجتها.

أحمد موسى : اللي أخطر من الإخوان الإرهابيين المتلون اللي يخون بلده عشان الفلوس

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يُسمح لأي شخص بالتحدث بشكل مسيء عن مصر في ظل الظروف الحالية، خاصة مع التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، مضيفا: "مش هسمي حد من اللي بيتكلم عن بلدي، وبقولهم كل واحد يخليه في حاله، القيادة المصرية والقوات المسلحة عارفين كويس أوي بيعملوا إيه".

من مسجد المشير طنطاوي.. تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور الرئيس السيسي

أُقيمت صلاة الجنازة على اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين.