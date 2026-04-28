أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز: والله لا يستحقوا التشجيع

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه الشديد من أداء لاعبي النادي الأهلي عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس منتقدًا الأداء، مشيرًا إلى غياب الروح الجماعية والتنظيم داخل الملعب، إضافة إلى تراجع المستوى الفني للفريق بشكل لافت، معبرا عن غضبه من النتيجة، معتبرًا أنها لا تعكس تاريخ الأهلي ولا تطلعات جماهيره.

خطاء الأهلي لا تليق بتاريخه

وأشار إلى أن بعض الأهداف التي استقبلها الفريق، خاصة الهدف الثاني، أثارت تساؤلات حول الأداء الدفاعي، لافتًا إلى أن مثل هذه الأخطاء لا تليق بفريق بحجم الأهلي وتاريخه.

تفتكروا ده فريق الأهلي

وكتب كالتالي: «تفتكروا ده فريق الأهلي.. مجموعة بتعك فى الملعب.. لا روح ولا كوره ولا لعبه جماعية ولا مدرب.. الأهلي ضايع وكله بيتفرج على المسخرة .. والله لايستحقوا التشجيع كل لاعب عايز ملايين والنتيجة صفر كبير.. ليس هذا الأهلي الذي نشجعه.. الهدف الثاني لبيراميدز لا يحدث الا فى دوري المظاليم منكم لله .. ٣/ صفر بس.. لبيراميدز ؟؟؟».