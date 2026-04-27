أحمد موسى : اللي أخطر من الإخوان الإرهابيين المتلون اللي يخون بلده عشان الفلوس

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يُسمح لأي شخص بالتحدث بشكل مسيء عن مصر في ظل الظروف الحالية، خاصة مع التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش هسمي حد من اللي بيتكلم عن بلدي، وبقولهم كل واحد يخليه في حاله، القيادة المصرية والقوات المسلحة عارفين كويس أوي بيعملوا إيه".

وأضاف: "وبكره هنشوف مناورة عسكرية تليق كالعادة باستعداداتنا وقوتنا، وجزء من إمكانياتنا، وعايز أقول إن فيه عملية تشويش، وفيه بعض الناس بتطلع تتكلم ومعندهمش ذرة معلومة ولا جزء من معلومة، وبقولهم معلوماتكم وأرقامكم قديمة جدًا".

وتابع: "اللي عندكم كلام هري على مواقع التواصل الاجتماعي وبتكتبوه، ومش هتكلم عن أسماء، فيه أسماء معادية وأسماء متلونة، واللي أخطر من الإخوان الإرهابيين الشخص المتلون اللي يخون بلده من أجل المال".

وأوضح: "الدولة المصرية حاضرة وموجودة، وجيشها هو الأقوى في المنطقة والإقليم، وأنت بتتكلم عن الجيش تكون واقف وتتكلم عن الجيش المصري باحترام".

واختتم: "الأعداء عندهم قلق من قدراتك، وبعض المحسوبين على مصر بيشككوا في قدرات بلدهم، ولما تعمل كده متبقاش مصري ومتبقاش مننا".