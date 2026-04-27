نطلع الشتوي تاني؟.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة على بعض الطرق.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن متوقع أن يحدث في طقس غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة فى الصباح الباكر ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

أكملت أنة من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا :

القاهرة

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18