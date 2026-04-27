وزيرة البيئة اللبنانية : تعافي الهواء من التلوث ببلادنا يتطلب منهجية علمية دقيقة

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ التعافي البيئي في لبنان يتطلب اعتماد أساليب علمية دقيقة ومعتمدة عالمياً، مشددة على ضرورة تجنب أي خطط عشوائية قد تؤدي إلى تفاقم الأضرار بدلاً من معالجتها.

وأضافت الزين في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقرير الصادر حديثاً عن الوزارة ركّز على أهمية السير في مسار التعافي وفق منهجية علمية واضحة تضمن استعادة التوازن البيئي بشكل تدريجي ومدروس.

وأشارت الزين إلى أن المساحات المتضررة من الغابات والأحراج تُقدّر بنحو 5000 هكتار، في حين تشمل باقي الأضرار أراضٍ زراعية، مؤكدة أن هذه المناطق تحتاج إلى حملات إعادة تشجير منظمة تراعي الخصائص البيئية والنظم الإيكولوجية، خاصة في جنوب لبنان، متابعة، أن معالجة التربة المتضررة تستند إلى ما يُعرف بالحلول المرتكزة على الطبيعة، بهدف مساعدتها على استعادة عافيتها بشكل مستدام.

وشددت على أن الطبيعة تمتلك قدرة ذاتية على التعافي، لكنها تحتاج إلى دعم من الجهات الرسمية والمجتمع، موضحة أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني على تسهيل هذه العملية.

