من مسجد المشير طنطاوي.. تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور الرئيس السيسي

قال إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز "، إن صلاة الجنازة على اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أُقيمت بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

وأوضح أن مراسم التشييع شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء، إلى جانب صدور بيانات نعي من مؤسسات عدة، من بينها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني.

وأضاف عزت أن الراحل وُلد عام 1935، وشارك في حروب عدة أبرزها حرب أكتوبر 1973، وحصل على أوسمة وأنواط عسكرية، مشيراً إلى أن مراسم اليوم اقتصرت على الجنازة، على أن يُحدد موعد العزاء لاحقاً لاستقبال المعزين.

