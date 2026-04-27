منع الماء وربع كيلو سكر يوميا| تحذير عاجل من مستشار الرئيس للصحة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن شرب المياه شيء مهم وخاصة في فصل الصيف والإنسان الطبيعي يشرب مياه بمتوسط لـ 2 لتر والامتناع عن المياه تماما خطر.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن تناول السكر بكميات كبيرة في غاية الخطورة ولا يوجد اي شيء بهذا الامر.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن يجب على الإنسان تناول طعام متوازن ومتكامل يشمل كل العناصر الغذائية، وكل مرض له علاج لكل حالة ونظام غذائي.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نشر مجموعة من الإرشادات الهامة التي تستهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي بين المواطنين، في إطار جهودها للوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

نظام غذائي متوازن

وأكدت الوزارة أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد من أهم الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة، حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، إلى جانب دعم صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وأوضحت أن الالتزام بالعادات الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني بانتظام، يساعد على رفع مستويات الطاقة وتحسين القدرة على أداء المهام اليومية بكفاءة، فضلاً عن دوره في تحسين الحالة النفسية والحد من التوتر والقلق.

كما شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على وزن صحي من خلال التوازن بين التغذية السليمة والنشاط البدني، لما لذلك من دور كبير في الوقاية من السمنة ومضاعفاتها.

النظام الغذائي الغني بالفيتامينات

وأشارت إلى أن النظام الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن يساهم في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض والعدوى، بالإضافة إلى دوره في تحسين جودة النوم وتعزيز وظائف الجسم الحيوية.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على أن اتباع نمط حياة صحي لا يقتصر فقط على الوقاية من الأمراض، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر المتوقع، داعية المواطنين إلى تبني هذه السلوكيات كجزء أساسي من حياتهم اليومية.

يذكرأن وزارة الصحة أعلنت هذه الاستراتيجية فى ديسمبر 2024.