اليابان تعليقا على فيديو لـ"ترامب" يجسد فيه شخصية "ناروتو": حقوق الملكية تنطبق على الجميع

أكدت وزيرة الأمن الاقتصادي وسياسة العلوم والتكنولوجيا واستراتيجية الملكية الفكرية اليابانية، كيمي أونودا، اليوم الجمعة ، على موقف حكومة بلادها الصارم بشأن الاستخدام غير المصرح به للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، وذلك في أعقاب نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهره في صورة بطل مسلسل الرسوم المتحركة الياباني الشهير "ناروتو".

وقالت كيمي أونودا، الوزيرة المسئولة عن استراتيجية "كول جابان" (اليابان الرائعة) المعنية بالترويج للصادرات الثقافية اليابانية، خلال مؤتمر صحفي -دون التعليق مباشرة على الفيديو- إن "المبدأ الأساسي" المتمثل في ضرورة الحصول على إذن من أصحاب الحقوق لاستخدام المواد المحمية "ينطبق بالتساوي حتى عندما يكون المستخدم مؤسسة عامة".

وأضافت الوزيرة اليابانية: "حتى في الحالات التي قد لا تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الطبع والنشر، هناك خطر من استخدام العمل بطريقة تتعارض مع نوايا صاحب الحق، مما قد يسيء إلى صورة العمل ويلحق الضرر بمبدعه"، واصفة الأمر بأنه "يتطلب أقصى درجات الحذر".

وأوضحت أن اليابان "نقلت وجهات نظرها بشأن هذه المسائل إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية في مناسبات متعددة".