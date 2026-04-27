جمعيات الرفق بالحيوان: يجب اعتماد النموذج العلمي والإنساني الناجح في التعامل مع الكلاب الضالة

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع يتم وفق أساليب مقننة ومعترف بها دوليًا، مشيرة إلى أن المنظمات العالمية العاملة في مجال الرفق بالحيوان أقرت بفعالية هذه الطرق.



التركيز على الحلول الإنسانية

وأضافت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أنه يجب اعتماد النموذج العلمي والإنساني الناجح في التعامل مع الكلاب الضالة وتطبيقه في مصر بشكل موسع.

وأوضحت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن تعقيم نحو 8 ملايين كلب ليس أمرًا صعبًا كما يعتقد البعض، لافتة إلى أن مصر أظهرت جدية في هذا الملف، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال المنظومة.

وشددت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، على ضرورة وجود قانون حقيقي لحماية الحيوان لضمان استكمال الجهود المبذولة، مشيرة إلى أن هذا يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

وأشارت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إلى وجود جدل في بعض الدول مثل الولايات المتحدة حول سياسات التعامل مع الكلاب الضالة، بين الإيواء أو القتل داخل بعض الملاجئ.