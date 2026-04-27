وداعا للإحراج .. أقوى طرق علاج سلس البول

يعد علاج سلس البول من الأمور التى تشغل بال عدد كبير من الأشخاص حيث يسبب الكثير من الإحراج ، وتوجد طرق متنوعة للتخلص من هذه المشكلة.

علاج سلس البول

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن علاج سلس البول يعتمد على الحالة ويجب على مقدم الرعاية الصحية تشخيص نوع سلس البول كما سيناقش معك العلاجات المتاحة ويساعدك في اختيار العلاج الأنسب لك.

تشمل الأنواع الرئيسية لعلاجات سلس البول ما يلي:

تغييرات نمط الحياة

العلاج الطبيعي

الأدوية

الجراحة أو الإجراءات الأخرى

لكل خيار مزايا وعيوب سيشرحها لك مقدم الخدمة.

أدوية لعلاج سلس البول

تتوفر العديد من الأدوية لعلاج سلس البول التي تُقلل من التسرب، و بعض هذه الأدوية تُثبّت انقباضات العضلات التي تُسبب فرط نشاط المثانة، بينما تُساعد أدوية أخرى على إرخاء العضلات للسماح للمثانة بالإفراغ الكامل.

في حال انقطاع الطمث، يُمكن للعلاج الهرموني الموضعي ، مثل كريم الإستروجين المهبلي، أن يُعوّض نقص الإستروجين الذي توقف الجسم عن إنتاجه، ويُعيد وظيفة المثانة إلى طبيعتها.

تشمل الأدوية الشائعة لعلاج سلس البول ما يلي:

أوكسيبوتينين (ديتروبان®)، أوكسيبوتينين إكس إل (ديتروبان إكس إل®) وأوكسيبوتينين تي دي دي إس (أوكسيترول®)

تولتيرودين (ديترول®)

سوليفيناسين (VESIcare®)

فيسوتيرودين (توفياز®)

داريفيناسين (إنابلكس®)

تروسبيوم (سانكتورا®)

ميرابيغرون (ميربيتريك®)

فيبيغرون (جيمتيزا®)

قد يبدأ الأطباء بإعطائك جرعة منخفضة من الأدوية ثم يزيدونها تدريجياً و يساعد هذا في تقليل خطر الآثار الجانبية ومتابعة مدى فعالية.