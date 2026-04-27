قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار جزئى لـ سد مياه الصرف الصحى بالغابة الشجرية في مطروح | صور
لقطة أثارت الجدل .. ما سبب تغيير اسم مصطفى محمد على تيشيرت نانت؟
معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا
الدوري زملكاوي.. عمرو أديب: إمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء
عمرو أديب عن تعادل الزمالك وإنبي : لو لعبنا بالشكل ده قدام الأهلي هنخسر 4
بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي
منشور صادم لـ خالد الغندور عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة
من السماء إلى قلب المدن | التاكسي الطائر في مصر يقتحم المشهد السياحي .. وخبير يكشف أسراره وتوقيت انطلاقه
نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة
التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين
الرقابة على الصادرات : الحبس والغرامة لمخالفي تسجيل السمسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

وداعا للإحراج .. أقوى طرق علاج سلس البول

سلس البول
اسماء محمد

يعد علاج سلس البول من الأمور التى تشغل بال عدد كبير من الأشخاص حيث يسبب الكثير من الإحراج ، وتوجد طرق متنوعة للتخلص من هذه المشكلة.

علاج سلس البول

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن علاج سلس البول يعتمد على الحالة ويجب على مقدم الرعاية الصحية تشخيص نوع سلس البول كما سيناقش معك العلاجات المتاحة ويساعدك في اختيار العلاج الأنسب لك.

تشمل الأنواع الرئيسية لعلاجات سلس البول ما يلي:

تغييرات نمط الحياة

العلاج الطبيعي

الأدوية

الجراحة أو الإجراءات الأخرى

لكل خيار مزايا وعيوب سيشرحها لك مقدم الخدمة.

أدوية لعلاج سلس البول

تتوفر العديد من الأدوية لعلاج سلس البول التي تُقلل من التسرب، و بعض هذه الأدوية تُثبّت انقباضات العضلات التي تُسبب فرط نشاط المثانة، بينما تُساعد أدوية أخرى على إرخاء العضلات للسماح للمثانة بالإفراغ الكامل. 

في حال انقطاع الطمث، يُمكن للعلاج الهرموني الموضعي ، مثل كريم الإستروجين المهبلي، أن يُعوّض نقص الإستروجين الذي توقف الجسم عن إنتاجه، ويُعيد وظيفة المثانة إلى طبيعتها.

علاج سلس البول 

تشمل الأدوية الشائعة لعلاج سلس البول ما يلي:

أوكسيبوتينين (ديتروبان®)، أوكسيبوتينين إكس إل (ديتروبان إكس إل®) وأوكسيبوتينين تي دي دي إس (أوكسيترول®)

تولتيرودين (ديترول®)

سوليفيناسين (VESIcare®)

فيسوتيرودين (توفياز®)

داريفيناسين (إنابلكس®)

تروسبيوم (سانكتورا®)

ميرابيغرون (ميربيتريك®)

فيبيغرون (جيمتيزا®)

قد يبدأ الأطباء بإعطائك جرعة منخفضة من الأدوية ثم يزيدونها تدريجياً و يساعد هذا في تقليل خطر الآثار الجانبية ومتابعة مدى فعالية.

سلس البول علاج سلس البول طرق علاج سلس البول أدوية سلس البول العلاج الهرموني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

شريف لقمان

البنك المركزي :77.6% زيادة في الشمول المالي الموجه للمرأة والشباب

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: نعمل على تذليل التحديات أمام الكيانات الصناعية الوطنية

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يبحث خطط التوسع الصناعي وزيادة الحوافز الاستثمارية

بالصور

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

سر ستات زمان .. تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد