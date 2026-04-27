بلاغ عاجل من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم بتهمة التشهير

في تطور جديد يعكس تصاعد الخلافات داخل الوسط الفني ، تقدّم الفنان محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة، موجّهًا اتهامات للإعلامي تامر عبد المنعم، إلى جانب فريق برنامج البصمة المذاع عبر قناة الشمس، وكذلك لفتاة تُدعى أنجلينا فارس، بنشر محتوى اعتبره مسيئًا ومضرًا بسمعته الشخصية والفنية.

وجاء في تفاصيل البلاغ أن حجازي اعترض على ما تم عرضه خلال إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن الفقرة التي تناولته تضمنت معلومات وصفها بغير الدقيقة، إلى جانب سرد وقائع اعتبرها مختلقة ولا تمت للحقيقة بصلة. وأشار إلى أن طريقة الطرح حملت مبالغات واضحة وتجاوزات إعلامية، ما تسبب—بحسب قوله—في تشويه صورته أمام الجمهور والإضرار بمكانته الفنية.

وأوضح الفنان أن هذه الواقعة دفعته إلى اتخاذ المسار القانوني، حفاظًا على حقوقه، ورفضًا لما وصفه بمحاولات التشهير المتعمد. كما طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من وردت أسماؤهم في البلاغ، مؤكدًا تمسكه بمحاسبة المسؤولين عما تم تداوله.

وشمل البلاغ أيضًا اتهامات مباشرة لفتاة تُدعى أنجلينا فارس، التي ظهرت عبر مداخلة هاتفية خلال البرنامج، حيث وجّهت له اتهامات اعتبرها مسيئة ومجافية للحقيقة. ولفت حجازي إلى أن هذه التصريحات جاءت في سياق قضية سابقة أثارت الجدل، تتعلق بادعاءات من فتاة نمساوية بشأن واقعة حدثت داخل أحد الفنادق، وهو ما أعاد الجدل إلى الواجهة مجددًا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة من القضايا والخلافات القانونية التي يواجهها محمود حجازي على الصعيد الشخصي، كان من بينها حكم صادر عن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، يقضي بإلزامه بدفع نفقة رعاية لطفله بقيمة 5 آلاف جنيه شهريًا.

في ظل هذه المعطيات، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تمسك جميع الأطراف بمواقفهم، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية.

