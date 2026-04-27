نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

بعد نحو 18 عاما من السيطرة التي فرضها الجيل ‏R35‎، تستعد نيسان لفتح فصل جديد في تاريخ أسطورتها “جودزيلا” مع الجيل المرتقب ‏R36‎، قرار إيقاف الطراز السابق لم يكن نهاية القصة، بل خطوة مدروسة لإعادة صياغة الهوية بما يتماشى مع عصر التحول الكهربائي.

فالسيارة ‏GT-R R36‎‏ ليست مجرد جيل جديد، بل إعادة تعريف لأسطورة قررت ‏أن تتطور بدل أن تختفي، فالرهان هذه المرة يتجاوز مجرد تقديم سيارة أسرع، إذ تسعى نيسان للحفاظ على الروح العدوانية لـGT-R، مع إدماج التكنولوجيا الكهربائية دون التضحية بالإحساس الميكانيكي الذي ميز الأجيال السابقة، الهدف هو إعادة رسم خريطة المنافسة في عالم السيارات الرياضية، مع الحفاظ على إرث الأداء الياباني.

رغم غياب الصور الرسمية، للسيارة نيسان ‏GT-R R36‎‏ تشير التوقعات إلى تصميم مطور يحافظ على الخطوط الأيقونية، خاصة المصابيح الخلفية الدائرية الشهيرة، مع واجهة أكثر حدة وإضاءة LED حديثة، المقصورة ستتجه نحو الرقمية، مع تركيز واضح على السائق، مع احتمالات الإبقاء على بعض الأزرار التقليدية لإرضاء عشاق المدرسة الكلاسيكية.

الميكانيكا تمثل أبرز نقاط التحول، حيث يتوقع استمرار محرك ‏V6‎ سعة 3.8 لتر “توين تيربو”، ولكن مدعوما بنظام هجين لرفع الكفاءة ومواكبة قوانين الانبعاثات، القوة مرشحة لتجاوز 700 حصان في النسخة القياسية، بينما قد تقترب نسخة ‏NISMO‎ من 800 حصان، مع تسارع متوقع من 0 إلى 100 كم/س في حدود 2.5 ثانية.

كما ستعتمد السيارة على منصة جديدة كليا بدل القاعدة الحالية، ما يعزز توزيع الوزن ودقة التحكم، ويمنح تجربة قيادة أكثر تطورا.

وبحسب تصريحات إدارة نيسان، لا يزال الطراز قيد التطوير، مع خطة إطلاق تمتد حتى نهاية العقد الحالي. ومع هذه القفزة التقنية، يُتوقع أن يبدأ سعر ‏R36‎ من نحو 150 ألف دولار، بينما قد تتجاوز نسخة ‏NISMO‎ حاجز 200 ألف دولار.