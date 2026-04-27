آيفون 18 برو ماكس يكسر قواعد النحافة لأجل كاميرا خارقة

كشفت أحدث التسريبات التقنية القادمة من معاقل سلاسل الإمداد التابعة لشركة "آبل"، عن توجه جديد ومفاجئ في فلسفة التصميم الخاصة بجهاز "iPhone 18 Pro Max" المرتقب.

فبعد سنوات من المنافسة الشرسة بين شركات التكنولوجيا على لقب "الهاتف الأكثر نحافة"، يبدو أن العملاقة الأمريكية قررت التضحية بهذا اللقب لصالح الأداء القوي؛ حيث تشير البيانات المسربة إلى أن الطراز الرائد لعام 2026 سيكون أكثر سُمكاً من سابقه، في خطوة تهدف لتقديم قفزات نوعية في قدرات التصوير والبطارية لم يشهدها مستخدمو آيفون من قبل.

عودة عصر الضخامة

أكدت التقارير أن الزيادة في سُمك الجهاز لن تكون مجرد تغيير عشوائي، بل هي ضرورة هندسية فرضتها ترقيات الكاميرا المعقدة.

ووفقاً للأرقام، فإن سُمك "آيفون 18 برو ماكس" سيصل إلى نحو 13.78 ملم عند احتساب بروز الكاميرا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 5% مقارنة بجهاز "آيفون 17 برو ماكس".

ولتوضيح الأمر ببساطة، فإن هذا الارتفاع الطفيف في جسم الهاتف يمنح المهندسين المساحة الكافية لوضع عدسات أكبر وحساسات أكثر تطوراً، مما يعني جودة صور سينمائية حتى في أصعب ظروف الإضاءة.

ميزة فتحة العدسة

طرحت التسريبات تفاصيل حول تقنية "فتحة العدسة المتغيرة" (Variable Aperture) التي تنوي آبل إدراجها في هذا الطراز.

تشبه هذه التقنية إلى حد كبير عمل العين البشرية؛ حيث تتسع وتضيق للتحكم في كمية الضوء الداخلة للمستشعر، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في "عمق الميدان" أو ما يعرف شعبياً بـ "العزل" بشكل احترافي وطبيعي تماماً.

هذا النوع من العتاد يحتاج إلى مساحة فيزيائية داخل جسم الهاتف، وهو السبب الرئيسي وراء زيادة سُمك الجهاز الذي لم يعد مجرد "هاتف" بل "كاميرا احترافية" في جيب المستخدم.

بطارية أكبر وتبريد

ألمحت البيانات أيضاً إلى أن المساحة الإضافية لن تذهب سدى فيما يخص الطاقة؛ حيث تعتزم آبل استغلال الحجم الجديد لزيادة سعة البطارية وتطوير نظام تبريد أكثر كفاءة.

فمع تزايد الاعتماد على "الذكاء الاصطناعي التوليدي" الذي يستهلك طاقة كبيرة ويرفع حرارة المعالج، أصبح من الضروري توفير مساحة لغرف تبريد أكبر لضمان استقرار الأداء.

وبذلك، تضرب آبل عصفورين بحجر واحد: جودة تصوير فائقة، وعمر بطارية أطول يصمد أمام أعتى المهام اليومية.

مستقبل التصميم بآبل

حذرت بعض الآراء الفنية من أن زيادة الوزن والسُمك قد لا تروق لجميع المستخدمين، إلا أن التوجه العام في سوق الهواتف الرائدة (Flagship) بدأ يميل نحو تفضيل "المضمون على الشكل".

فالمستخدم الذي يدفع مبالغ طائلة في هاتف "برو ماكس" يبحث في المقام الأول عن أفضل شاشة وأفضل كاميرا، حتى لو كان ذلك على حساب بضعة مليمترات إضافية.

ويبدو أن آبل تراهن على أن القيمة المضافة التي سيقدمها "iPhone 18 Pro Max" ستجعل القارئ والمستخدم يتغاضى تماماً عن فكرة النحافة التقليدية التي سادت لسنوات طويلة.