آبل تسحب أقوى نسخ Mac mini وMac Studio من السوق بهدوء

كشفت منصة Cult of Mac أن أبل توقفت عن قبول طلبات شراء بعض الإصدارات الأعلى من أجهزة Mac mini وMac Studio على متجرها الرسمي، بعد أسابيع من ملاحظة تأخّر مواعيد الشحن لتصل إلى عدة أشهر لتلك الطرازات تحديدًا.

وأوضحت المنصة أن هذه الموديلات باتت الآن مُصنّفة في المتجر تحت عبارة «غير متاحة حاليًا» (Currently unavailable)، ما يعني أن المستخدم لم يعد قادرًا على طلبها بأي شكل من الشركة مباشرة، مع بقاء النسخ الأقل في الذاكرة والتخزين متاحة للطلب المعتاد.

نماذج بعينها خرجت من الخدمة

أشارت التقارير إلى أن الإيقاف يشمل نسخ Mac mini المزودة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 32 أو 64 جيجابايت، إلى جانب طرازات Mac Studio التي تأتي بذاكرة 128 أو 256 جيجابايت، وهي الإصدارات الموجهة عادةً للمحترفين في مجالات المونتاج، وتصميم الجرافيك، وتطوير البرمجيات الثقيلة.

وأكدت Cult of Mac أن هذه الموديلات كانت قد بدأت بالفعل تُظهر مواعيد تسليم بعيدة تصل إلى عدة أشهر، قبل أن تختفي تمامًا من خيارات الشراء على متجر أبل، في مؤشر واضح على أن الشركة قررت وقف بيعها بشكل مؤقت أو دائم.

ارتباط بماك ستوديو M3 Ultra وأجيال M5 القادمة

ذكّرت Cult of Mac بأن هذه الخطوة تأتي بعد فترة قصيرة من توقف أبل عن تلقي طلبات لنسخة 512 جيجابايت من Mac Studio بمعالج M3 Ultra، وهي أعلى نسخة كانت متاحة من هذا الطراز قبل أن تبدأ الشائعات في الحديث عن نية الشركة تجهيز جيل جديد من المعالجات للفئة المكتبية الاحترافية.

وأشار نقاش على منصات تقنية إلى أن انسحاب الإصدارات الأعلى من Mac mini وMac Studio من المتجر قد يكون تمهيدًا لتحديثات جديدة تعتمد على معالجات M5 Max وM5 Ultra، بعد أن تخطت أبل بالفعل مرحلة M4 في بعض خطوط الإنتاج.

ومع أن أبل لم تعلن رسميًا عن سبب الإيقاف، تميل Cult of Mac إلى أن الجمع بين مواعيد تسليم طويلة، وتوقف بعض الموديلات السابقة مثل 512 جيجابايت Mac Studio M3 Ultra، ثم اختفاء أعلى الإصدارات الحالية، يشير إلى اقتراب تحديث كبير في خطي Mac mini وMac Studio خلال الشهور المقبلة.

ما الخيارات المتاحة الآن لمشتري ماك المكتبي؟

أوضحت Cult of Mac أن المستخدمين الذين يريدون شراء Mac mini أو Mac Studio من أبل حاليًا ما زال بإمكانهم الحصول على الإصدارات القياسية أو المتوسطة من حيث سعة الذاكرة والتخزين، لكنهم لن يجدوا أعلى التكوينات التي كانت متاحة سابقًا مباشرة عبر المتجر.

ويمكن لمن يحتاج إلى قدرات أعلى للذاكرة اللجوء مؤقتًا إلى موزعين آخرين قد يكون لديهم مخزون من هذه الموديلات، أو التفكير في حلول بديلة مثل MacBook Pro بمعالجات قوية مع توصيله بشاشة خارجية، أو انتظار ما ستكشف عنه أبل في التحديثات التالية لأجهزة ماك المكتبية.

دلالة الخطوة على إستراتيجية أبل

يرى مراقبون نقلت عنهم Cult of Mac ومواقع مثل MacRumors أن هذه الخطوة تعكس نمطًا مألوفًا لدى أبل قبل إطلاق أجيال جديدة من الأجهزة؛ إذ تبدأ الشركة بتقليص أو إيقاف بعض التكوينات الأعلى ثمنًا، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات قد تكون أقل توافرًا أو سيتم استبدالها قريبًا بمعالجات أو شرائح أحدث.

وفي الوقت نفسه، تواصل أبل بيع الإصدارات المتوسطة والأقل سعرًا لضمان استمرار توافر أجهزة ماك في السوق، مع الحفاظ على مساحة تسمح لها بتقديم الجيل الجديد لاحقًا ربما بنفس الأسعار أو أعلى قليلًا دون حدوث تداخل كبير بين الأجيال.

وبينما يبقى السبب الرسمي للإيقاف غير مُعلن حتى الآن، تبدو الرسالة العملية للمستخدم واضحة: إذا كنت تفكر في شراء Mac mini أو Mac Studio بذاكرة ضخمة مباشرة من أبل، فقد فات الأوان على الجيل الحالي، وربما يكون الوقت الآن أنسب للانتظار ومراقبة ما ستقدمه الشركة في التحديث المقبل لخط ماك المكتبي الاحترافي.