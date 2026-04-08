أبل تقلب الموازين.. تسريبات آيفون 18 وأول هاتف ينطوي

كشفت أحدث التسريبات التقنية العالمية عن خطط استراتيجية ضخمة تعدها شركة "أبل" الأمريكية لإحداث ثورة حقيقية في سوق الهواتف الذكية بحلول عام 2026.

وتؤكد التقارير أن عملاق التكنولوجيا لا يستعد فقط لإطلاق سلسلة "آيفون 18 برو" بمواصفات جبارة، بل يجهز مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في الكشف عن أول هاتف "آيفون" قابل للطي، في خطوة طال انتظارها لسحب البساط من الشركات المنافسة وتغيير شكل الهواتف الذكية المألوف.

هاتف ينطوي

ورغم قوة التسريبات حول الهواتف التقليدية، إلا أن "الآيفون القابل للطي" قد سرق الأضواء بالكامل في الأوساط التكنولوجية.

وتعتمد فكرة هذا الجهاز المنتظر على شاشة مرنة متطورة يمكن طيها من المنتصف كالكتاب تماماً؛ مما يمنح المستخدم شاشة عملاقة ومريحة تشبه الحواسيب اللوحية عند فتحها، وجهازاً صغيراً وأنيقاً يسهل وضعه في الجيب عند طيه.

وتشير المصادر إلى أن "أبل" استغرقت سنوات لتطوير "مفصلة" ميكانيكية فائقة الدقة، لضمان عدم ظهور أي خط أو تجعد مزعج في منتصف الشاشة عند الفتح، لتتفادى بذلك الأخطاء المزعجة التي واجهت مستخدمي العلامات التجارية الأخرى في بداياتها.

تسريبات آيفون 18

وعلى الجانب الآخر، لم تهمل الشركة سلسلتها الرائدة المعتادة؛ حيث تشير التسريبات الأولية لهاتف "آيفون 18 برو" إلى قفزة نوعية في قوة الأداء. ومن المتوقع أن يضم الهاتف معالجاً جديداً كلياً، وهو بمثابة "عقل إلكتروني" جبار مصمم خصيصاً للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.

وسيسمح هذا المعالج للهاتف بفهم أوامر المستخدم وتنفيذها بسرعة البرق، مع قدرة فائقة على التوفير الذكي في استهلاك طاقة البطارية لتدوم لفترات أطول بكثير من الأجيال السابقة.

كاميرات احترافية

ولعشاق التصوير، يحمل الهاتف الجديد ترقيات غير مسبوقة في منظومة الكاميرات الخلفية.

وتخطط "أبل" لإدراج تقنية "فتحة العدسة المتغيرة"؛ وهي تقنية ميكانيكية دقيقة تجعل عدسة الكاميرا تتسع وتضيق تلقائياً مثل عين الإنسان تماماً للتحكم في الضوء.

وتساعد هذه الميزة الفريدة في إدخال كمية الضوء المناسبة للمستشعر، مما يضمن التقاط صور احترافية شديدة الوضوح والتفاصيل سواء في وضح النهار الساطع أو في ظلام الليل الدامس، وذلك دون الحاجة لأي تعديلات يدوية معقدة من المستخدم.

تغيير استراتيجي

وتعكس هذه الخطط المزدوجة تغييراً استراتيجياً واضحاً في سياسة الشركة الأمريكية العريقة. فبدلاً من الاعتماد المستمر على التحديثات السنوية البسيطة لشكل الهواتف، تدرك "أبل" الآن أن السوق يحتاج إلى ابتكارات ملموسة ومختلفة.

وتُعرف الشركة دائماً بتفضيلها للتريث وعدم التسرع في تبني أي تكنولوجيا جديدة إلا بعد نضوجها واستقرارها تماماً، لتضمن بذلك تقديم تجربة استخدام سلسة وخالية من العيوب تليق باسمها وتحافظ على ثقة ملايين العملاء.

منافسة شرسة

ويعني دخول "أبل" المرتقب وبقوة إلى حلبة الهواتف القابلة للطي إشعال حرب تقنية طاحنة بين كبرى شركات التكنولوجيا التي هيمنت على هذا القطاع لسنوات بمفردها.

وفي النهاية، يصب هذا الصراع التقني المحموم في مصلحة المستهلك العادي، الذي سيجد أمامه خيارات أكثر تنوعاً، وأجهزة أكثر متانة وتطوراً، تدفعه لتجربة أشكال جديدة من التكنولوجيا لم تكن متاحة من قبل.