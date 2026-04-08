بـ 50 ألف جنيه فقط .. اركب سيارة أحلامك وانسى ارتفاع الأسعار

في ظل القفزات الجنونية التي تشهدها سوق السيارات في مصر لعام 2026، ظهرت فرصة استثنائية لمحدودي الدخل والشباب في مدينة الإسكندرية، حيث تم الإعلان عن سيارة لادا 2105 موديل 1994 بسعر لا يصدق يبلغ 50,000 جنيه مصري فقط.

وتعد هذه السيارة خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن وسيلة مواصلات اقتصادية وعملية تقاوم موجة الغلاء الحالية بشكل فعال.

الاعتمادية الروسية في هيكل لادا 2105

تعتمد لادا 2105 على محرك بنزين قوي أثبت كفاءته على مدار العقود، متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) يتسم بالبساطة والتحمل.

وتعرف هذه السيارة في السوق المصري بأنها "سيارة المهام الصعبة" نظرًا لسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها بأسعار زهيدة جدًا، مما يجعل تكاليف تشغيلها الشهرية منخفضة بشكل ملحوظ.

تفاصيل المسافة المقطوعة والحالة العامة

تشير بيانات السيارة المنشورة بتاريخ 4 أبريل 2026 إلى أنها قطعت مسافة تبلغ 345,000 كم، وهي مسافة منطقية بالنسبة لموديل يعود لعام 1994.

وتأتي السيارة باللون الأحمر المميز، وهي مسجلة في محافظة الإسكندرية، مما يجعلها فرصة قريبة لسكان عروس البحر المتوسط الراغبين في اقتناء سيارة "على قد الإيد" بشكل سريع.

سيارة أحلامك بسعر خارج المنافسة

بينما تتخطى أسعار أقل السيارات المستعملة حاجز الـ 200 ألف جنيه، يأتي عرض هذه اللادا بمبلغ 50,000 جنيه ليكون طوق نجاة للكثيرين.

وتعد هذه الفئة من السيارات المفضلة للمبتدئين في القيادة لسهولة التعامل مع ميكانيكا السيارة، فضلاً عن كونها استثمارًا آمنًا يمسك بسعره في ظل التقلبات المستمرة للسوق.

نصيحة قبل إتمام عملية الشراء

رغم السعر المغري، ينصح الخبراء بضرورة فحص السيارة لدى فني متخصص للتأكد من حالة المحرك وسلامة الهيكل (الشاسيه)، خاصة مع مرور أكثر من 30 عامًا على إنتاجها.

إن إجراء عمرة بسيطة أو بعض الإصلاحات الطفيفة قد يحول هذه السيارة إلى وسيلة تنقل يومية يعتمد عليها لسنوات قادمة بشكل ناجح.