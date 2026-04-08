قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لـ11.5 مليون مستفيد.. هل يتم صرف معاشات مايو 2026 قبل عيد الأضحى؟
بعد وقف إطلاق النار .. ما هو مصير لبنان بعد اتفاق وقف حرب إيران؟
تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.. وزير الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون
اليابان تصدر تنبيه طوارئ: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
صفارات الإنذار تدوي في أنحاء وسط وجنوب وشمال إسرائيل
الداخلية البحرينية: مصابان وأضرار في منازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة
اختفاء غامض لفتاة مريضة أمام مسجد العارف بالله بسوهاج.. وصرخة أب: “رجعولي بنتي"
فيديو يثير الجدل.. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة
بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
دعاء اليوم 20 من شوال.. 5 كلمات تستر عيوبك وتنجيك مما تخاف
الأرصاد تحذر من "سحب رعدية وحبات بَرَد".. تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم
بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.. كيف تتفاعل الأسواق العالمية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وقف إطلاق النار .. ما هو مصير لبنان بعد اتفاق وقف حرب إيران؟

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قدم الخطة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان.

وقال شريف في بيان: “بكل تواضع، يسرني أن أعلن أن الجمهورية  الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، على أن يسري هذا الاتفاق فوراً”.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: الوصول إلى المرحلة النهائية من تفاصيل هذا النصر ما زال يتطلب صمودًا وحسن تدبير من المسؤولين، والحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الإيراني.

اضاف المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: التزمت الولايات المتحدة من حيث المبدأ بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والقبول بالتخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، وتعويض إيران عن الأضرار، وسحب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة  البطلة في لبنان.

وأكد أن طهران وجهت إلى جانب المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، خلال الأربعين يوماً الماضية، ضرباتٍ للعدو لن ينساها التاريخ العالمي أبداً.

وشدد على أن إيران ومحور المقاومة، لقّنوا أمريكا و"إسرائيل"، بعد معركة تاريخية، درساً لا يُنسى، حيث حطموا قواتهم وإمكاناتهم وبناهم التحتية، وجميع مقدراتهم السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، بشكلٍ جعل العدو اليوم في حالة انهيار وعجز، ولا يرى أمامه خياراً سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني العظيم ومحور المقاومة الشريف.

لكن يأتي التضارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي وافق على عدم مهاجمة إيران والتنصل من طلب عدم مهاجمة لبنان معتبرا أن حزب الله مازال يمثل خطرا عليه لايجب معه وقف العمليات، وهو ما تم ترجمته بهجوم صباح اليوم بعد الاتفاق، لذا، يبقى مصير العدوان الإسرائيلي على لبنان في طي المفاوضات المقبلة.

رئيس الوزراء الباكستاني شريف الرئيس الأمريكي ترامب الولايات المتحدة لبنان وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

زعيم كوريا الشمالية

تصعيد عسكري مُفاجئ .. كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا غامضًا ضد جارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

السلع الغذائية

كيف ينظم قانون التموين الأسواق؟ .. صلاحيات واسعة لضبط السلع

اكتشاف جديد للغاز

برلماني يُشيد باكتشاف «إيني» الجديد ويؤكد: يدعّم أمن الطاقة ويُعزّز الاقتصاد

المهندس إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل: أمن الخليج خط أحمر .. والمغامرات الإيرانية تستهدف استقرار العالم

بالصور

بـ 50 ألف جنيه فقط .. اركب سيارة أحلامك وانسى ارتفاع الأسعار

لادا
لادا
لادا

فيديو يثير الجدل.. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة

فيديو يثير الجدل..«كارثة في بيوت المصريين».. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة
فيديو يثير الجدل..«كارثة في بيوت المصريين».. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة
فيديو يثير الجدل..«كارثة في بيوت المصريين».. وجبة للفراخ يعتقدون أنها تزيد البيض والحقيقة صادمة

حملة لضبط تعريفة التوك توك في أولاد صقر بالشرقية

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

طريقة عمل كبات البيتزا الشهية .. خطوة بخطوة

طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد