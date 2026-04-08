بعد وقف إطلاق النار .. ما هو مصير لبنان بعد اتفاق وقف حرب إيران؟

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قدم الخطة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران يشمل لبنان.

وقال شريف في بيان: “بكل تواضع، يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، على أن يسري هذا الاتفاق فوراً”.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: الوصول إلى المرحلة النهائية من تفاصيل هذا النصر ما زال يتطلب صمودًا وحسن تدبير من المسؤولين، والحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الإيراني.

اضاف المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: التزمت الولايات المتحدة من حيث المبدأ بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والقبول بالتخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، وتعويض إيران عن الأضرار، وسحب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة البطلة في لبنان.

وأكد أن طهران وجهت إلى جانب المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، خلال الأربعين يوماً الماضية، ضرباتٍ للعدو لن ينساها التاريخ العالمي أبداً.

وشدد على أن إيران ومحور المقاومة، لقّنوا أمريكا و"إسرائيل"، بعد معركة تاريخية، درساً لا يُنسى، حيث حطموا قواتهم وإمكاناتهم وبناهم التحتية، وجميع مقدراتهم السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، بشكلٍ جعل العدو اليوم في حالة انهيار وعجز، ولا يرى أمامه خياراً سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني العظيم ومحور المقاومة الشريف.

لكن يأتي التضارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي وافق على عدم مهاجمة إيران والتنصل من طلب عدم مهاجمة لبنان معتبرا أن حزب الله مازال يمثل خطرا عليه لايجب معه وقف العمليات، وهو ما تم ترجمته بهجوم صباح اليوم بعد الاتفاق، لذا، يبقى مصير العدوان الإسرائيلي على لبنان في طي المفاوضات المقبلة.