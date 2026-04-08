صفارات الإنذار تدوي في أنحاء وسط وجنوب وشمال إسرائيل

دوت صفارات الإنذار بلا توقف في أنحاء وسط وجنوب وشمال إسرائيل فجر اليوم / الأربعاء / بعد إعلان الرئيس الأمريكي تعليق القصف لمدة أسبوعين، وأصيب ثلاثة مراهقين بجروح طفيفة في تل السبع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق القصف لمدة أسبوعين، شنت إيران سلسلة من القصف الصاروخي على إسرائيل فجر اليوم، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في وسط وجنوب وإسرائيل.

وأثارت الدفعة الأولى من الصواريخ حالة التأهب في منطقة القدس وسهول شفيلة وسط إسرائيل.

وقال مسؤولون عسكريون إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.