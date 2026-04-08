المتحدثة باسم الخارجية الروسية: سياسة الاعتداء العدواني منيت بهزيمة

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن سياسة الاعتداء العدواني منيت بهزيمة واضحة وأن العدوان لم يفلح في أهدافه.



قبل الإعلان عن اتفاق ، استخدمت الصين وروسيا يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة يشجع الدول على تنسيق الجهود لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، واصفين الإجراء بأنه منحاز ضد إيران، في حين دعا سفير واشنطن لدى المنظمة الدولية "الدول المسؤولة" إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في تأمين الممر المائي.

صوّت مجلس الأمن المكون من 15 عضواً لصالح القرار الذي قدمته البحرين، بأغلبية 11 صوتاً، مقابل صوتين معارضين هما الصين وروسيا، وامتناع عضوين عن التصويت. وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "ستموت حضارة بأكملها الليلة"، في حين لم تُبدِ إيران أي مؤشر على قبول إنذاره بفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى اندلاع صراع استمر لأكثر من خمسة أسابيع، في حين أغلقت طهران إلى حد كبير المضيق الذي كان في السابق طريقاً لنحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي.

