البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
جولة مفاجئة لوزير التعليم في عدد من مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

القهوة بالليمون تريند من جديد.. حقيقة الفوائد والأضرار وهل تساعد فعلاً في التخسيس؟

أسماء عبد الحفيظ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عودة انتشار تريند القهوة بالليمون، حيث تداول المستخدمون وصفة تعتمد على إضافة عصير الليمون إلى القهوة، مع مزاعم بأنها تساعد على فقدان الوزن وتحسين الهضم وتنشيط الجسم بشكل ملحوظ.

وأثارت هذه الوصفة جدلًا واسعًا بين مؤيدين يعتبرونها حلاً سريعًا للتخسيس، وآخرين يحذرون من الاعتماد عليها دون أساس علمي واضح، خاصة مع تكرار انتشار مثل هذه الترندات الصحية على الإنترنت دون الرجوع لمصادر طبية موثوقة.

ما هي فكرة القهوة بالليمون؟

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام، أن هذه الوصفة تعتمد ببساطة على مزج القهوة الساخنة مع قطرات من الليمون، ويقوم البعض بتناولها صباحًا على معدة فارغة، اعتقادًا بأنها تساهم في حرق الدهون وتسريع عملية الأيض.

ويربط مروجو هذا التريند بين تأثير الكافيين الموجود في القهوة، وفيتامين C الموجود في الليمون، باعتبارهما عاملين يساعدان في تنشيط الجسم.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس فعلًا؟

حتى الآن، لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن خلط القهوة بالليمون يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مباشر.

ويؤكد خبراء التغذية أن:

القهوة قد تساعد بشكل مؤقت في زيادة معدل الحرق بسبب الكافيين
الليمون يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C مفيد للجسم
لكن الجمع بينهما لا يخلق تأثيرًا سحريًا لحرق الدهون

ويشيرون إلى أن فقدان الوزن يعتمد بشكل أساسي على نظام غذائي متوازن، وتقليل السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني.

أضرار ومحاذير محتملة

رغم أن مكونات القهوة والليمون آمنة بشكل عام عند تناولها بشكل معتدل، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يسبب بعض المشكلات لدى بعض الأشخاص، مثل:

  • تهيج المعدة
  • زيادة الحموضة
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي
  • الشعور بالغثيان لدى بعض الحالات

لذلك ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول هذه الوصفة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو القولون.

لماذا ينتشر هذا التريند؟

يرى متخصصون أن انتشار مثل هذه الوصفات يعود إلى:

  • رغبة الناس في حلول سريعة وسهلة للتخسيس
  • تأثير السوشيال ميديا في نشر تجارب فردية غير مثبتة علميًا
  • تكرار ظهور “وصفات تريند” تقدم وعودًا مبالغًا فيها

لكنهم يؤكدون أن أي نظام صحي ناجح يجب أن يكون قائمًا على أسس علمية وليس تجارب عشوائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الأهلي

شوبير يتوقع: بيان شديد اللهجة من الأهلي بعد أزمة ركلة الجزاء

هانيا الحمامي

هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026

الملاكمة

اليوم.. نصف نهائي بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد