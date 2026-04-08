القهوة بالليمون تريند من جديد.. حقيقة الفوائد والأضرار وهل تساعد فعلاً في التخسيس؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عودة انتشار تريند القهوة بالليمون، حيث تداول المستخدمون وصفة تعتمد على إضافة عصير الليمون إلى القهوة، مع مزاعم بأنها تساعد على فقدان الوزن وتحسين الهضم وتنشيط الجسم بشكل ملحوظ.

وأثارت هذه الوصفة جدلًا واسعًا بين مؤيدين يعتبرونها حلاً سريعًا للتخسيس، وآخرين يحذرون من الاعتماد عليها دون أساس علمي واضح، خاصة مع تكرار انتشار مثل هذه الترندات الصحية على الإنترنت دون الرجوع لمصادر طبية موثوقة.

ما هي فكرة القهوة بالليمون؟

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام، أن هذه الوصفة تعتمد ببساطة على مزج القهوة الساخنة مع قطرات من الليمون، ويقوم البعض بتناولها صباحًا على معدة فارغة، اعتقادًا بأنها تساهم في حرق الدهون وتسريع عملية الأيض.

ويربط مروجو هذا التريند بين تأثير الكافيين الموجود في القهوة، وفيتامين C الموجود في الليمون، باعتبارهما عاملين يساعدان في تنشيط الجسم.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس فعلًا؟

حتى الآن، لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن خلط القهوة بالليمون يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مباشر.

ويؤكد خبراء التغذية أن:

القهوة قد تساعد بشكل مؤقت في زيادة معدل الحرق بسبب الكافيين

الليمون يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C مفيد للجسم

لكن الجمع بينهما لا يخلق تأثيرًا سحريًا لحرق الدهون

ويشيرون إلى أن فقدان الوزن يعتمد بشكل أساسي على نظام غذائي متوازن، وتقليل السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني.

أضرار ومحاذير محتملة

رغم أن مكونات القهوة والليمون آمنة بشكل عام عند تناولها بشكل معتدل، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يسبب بعض المشكلات لدى بعض الأشخاص، مثل:

تهيج المعدة

زيادة الحموضة

اضطرابات في الجهاز الهضمي

الشعور بالغثيان لدى بعض الحالات

لذلك ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول هذه الوصفة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو القولون.

لماذا ينتشر هذا التريند؟

يرى متخصصون أن انتشار مثل هذه الوصفات يعود إلى:

رغبة الناس في حلول سريعة وسهلة للتخسيس

تأثير السوشيال ميديا في نشر تجارب فردية غير مثبتة علميًا

تكرار ظهور “وصفات تريند” تقدم وعودًا مبالغًا فيها

لكنهم يؤكدون أن أي نظام صحي ناجح يجب أن يكون قائمًا على أسس علمية وليس تجارب عشوائية.