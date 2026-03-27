قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يخفي أسلحة وأغذية.. جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق لحزب الله قرب كنيسة بجنوب لبنان
مواجهة جوية ساخنة.. إسرائيل تزعم اعتراض 90% من الطائرات المسيرة الإيرانية واللبنانية
تحالف مفاجئ.. اتفاق دفاعي بين أوكرانيا والسعودية لمواجهة المسيرات الإيرانية
ترامب يتلقى الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.. اليوم
المفروم البلدي بـ 460 جنيهًا .. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 مارس 2026
صعود جديد في سعر الذهب .. الجرام يسجل 6900 جنيها
مرموش يقود هجوم مصر في ودية السعودية| التشكيل الرسمي
منشأة أراك تحت القصف.. هجوم أمريكي إسرائيلي على موقع نووي إيراني
فضيحة مدوية.. قراصنة إيرانيين يخترقون بريد مدير الـ FBI
انقلاب سيارة في ترعة المريوطية .. وسقوط ضحايا | صور
إعلان عاجل من التضامن بـ سداد المصروفات الدراسية لـ37 ألف طالب بـ 13 جامعة
كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
آية التيجي

يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على الكافيين يوميًا من خلال القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، لكن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضًا مزعجة مثل الصداع والتعب. 

ووفقًا لتقرير طبي نشرته Cleveland Clinic، فإن أفضل طريقة للتخلص من الكافيين هي التدرج في تقليل استهلاكه وليس التوقف المفاجئ.

في هذا التقرير نستعرض أضرار الكافيين وكيفية التوقف عنه بدون أعراض انسحاب قوية.

لماذا يصعب التوقف عن الكافيين؟

الكافيين يعتبر منبهًا طبيعيًا يؤثر على:
الجهاز العصبي
الدماغ
التركيز
مستوى الطاقة

وبمجرد دخوله الدم، يعمل على زيادة اليقظة وتقليل الشعور بالتعب، مما يجعل الجسم يعتاد عليه.

وعند التوقف المفاجئ قد تظهر أعراض مثل:
الصداع
الغثيان
الإرهاق
العصبية
ضعف التركيز
آلام العضلات

ما الكمية الآمنة من الكافيين يوميًا؟

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى أن الحد الآمن للبالغين هو حوالي 400 ملغ يوميًا (حوالي 4 أكواب قهوة).

بينما توصي بعض الجهات الطبية بعدم تجاوز:
250 ملغ يوميًا لتقليل المخاطر

أما الحوامل فيجب ألا يتجاوز الاستهلاك:
200 ملغ يوميًا

كما يُنصح الأطفال والمراهقون بتجنب الكافيين تمامًا.

أضرار الإفراط في تناول الكافيين

وتناول كميات كبيرة من الكافيين قد يسبب:
القلق
الأرق
التوتر
الغثيان
اضطرابات القلب
مشاكل عصبية

وكلما زادت الكمية زادت احتمالية ظهور هذه الأعراض.

هل الكافيين يسبب الإدمان؟

ويوضح الخبراء أن الكافيين يسبب اعتمادًا جسديًا وليس إدمانًا بالمعنى الطبي الكامل، حيث يزيد هرمون الدوبامين لكن بدرجة أقل بكثير من المواد المخدرة.

أفضل طرق التوقف عن الكافيين بدون صداع

- تقليل الكافيين تدريجيًا:
ينصح الخبراء بتقليل الكمية تدريجيًا مثل:
تقليل عدد أكواب القهوة
شرب نصف الكمية المعتادة
استبدال القهوة بمشروبات أقل كافيين
التوقف المفاجئ قد يزيد أعراض الانسحاب.

- حساب كمية الكافيين اليومية:
من المهم معرفة كمية الكافيين في المشروبات مثل:
القهوة: 140 ملغ
القهوة سريعة التحضير: 100 ملغ
مشروبات الطاقة: 80 ملغ
الشاي الأسود: 75 ملغ
المشروبات الغازية: 40 ملغ
كما يوجد الكافيين أيضًا في:
الشوكولاتة
مكملات الرياضة
بعض الأدوية

- شرب الماء بكثرة:
يساعد شرب الماء على:
تقليل أعراض انسحاب الكافيين
زيادة الطاقة بشكل طبيعي
تقليل التعب الناتج عن الجفاف
حيث أن الجفاف قد يكون سبب الشعور بالإرهاق وليس نقص الكافيين.

- تحديد وقت للتوقف عن الكافيين:
ينصح الأطباء بالتوقف عن تناول الكافيين بعد:
الساعة 2 ظهرًا
حتى لا يؤثر على النوم.

- استبدال القهوة ببدائل صحية:
يمكن استبدال المشروبات الغنية بالكافيين بـ:
شاي الأعشاب.
القهوة منزوعة الكافيين.
المياه الفوارة.
مشروبات طبيعية بدون منبهات.

- استخدام القهوة منزوعة الكافيين:
يمكن خلط القهوة العادية مع القهوة منزوعة الكافيين ثم تقليل الكافيين تدريجيًا حتى يتعود الجسم.

نصيحة الأطباء

ويؤكد الخبراء أن تقليل الكافيين مع زيادة شرب الماء من أبسط الخطوات لتحسين الصحة العامة، خاصة لمن يعانون من:
اضطرابات النوم.
التوتر.
الإرهاق المستمر.

بالصور

