هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح

يعتبر مشروب الكركديه من أشهر المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، والتي يقبل على تناولها الكثيرون بسبب فوائدها الصحية، خاصة دورها المحتمل في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟

ووفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health، فإن تناول شاي الكركديه بانتظام قد يساعد في تقليل ضغط الدم، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأدوية الموصوفة من الطبيب.



وتشير الدراسات إلى أن شرب الكركديه يوميًا قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، حيث يمكن أن يؤدي تناول كوبين يوميًا إلى تحسن ملحوظ بمرور الوقت.

ويرجع تأثير الكركديه إلى عدة عوامل منها:

ـ غناه بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات

ـ عمله كمدر طبيعي للبول مما يقلل احتباس السوائل

ـ مساعدته على توسيع الأوعية الدموية

ـ تقليل نشاط إنزيم ACE المسؤول عن انقباض الأوعية الدموية

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تأثير الكركديه قد يكون قريبًا من تأثير بعض أدوية الضغط الخفيفة، لكن مع ضرورة عدم التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب.

القيمة الغذائية لمشروب الكركديه

ويحتوي كوب الكركديه على:

0 سعرات حرارية

كالسيوم: 19 ملليجرام

مغنيسيوم: 7 ملليجرام

بوتاسيوم: 47 ملليجرام

مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين

ما أفضل وقت لشرب الكركديه؟

ولا يوجد وقت محدد لتناول الكركديه، لكن يمكن تناوله في هذه الأوقات:

ـ مساءً لأنه خالٍ من الكافيين ويساعد على الاسترخاء

ـ بعد الوجبات لتحسين توازن السكر في الدم

ـ مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج

تحذيرات قبل شرب الكركديه

رغم فوائده، إلا أن الكركديه قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، مثل:

مرضى الكبد

الحوامل

المرضعات

الأطفال

الأشخاص الذين يتناولون أدوية الضغط

مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر

أدوية قد يتفاعل معها الكركديه

وقد يتداخل الكركديه مع بعض الأدوية مثل:

أدوية ضغط الدم

أدوية السكري

بعض أدوية الكوليسترول

مضادات الالتهاب

لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم.

فوائد أخرى للكركديه

وقد يساعد الكركديه أيضًا في:

ـ تحسين صحة القلب

ـ تقليل الالتهابات

ـ دعم المناعة

ـ تحسين الدورة الدموية

ـ تقليل احتباس السوائل

هل الكركديه آمن؟

ويعتبر الكركديه آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء عند تناوله بكميات معتدلة، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل زائد.