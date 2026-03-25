اتحاد الكرة يُوجّه رسالة تفاؤل لـ محمد صلاح .. ماذا قال ؟
هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت ويصل الثواب إليه؟.. اعرف رأي الشرع
سر لا يعرفه الكثيرون.. كيف تتوقف السفن العملاقة بدون فرامل؟
رسالة حاسمة من إسلام أباد .. باكستان تدعّم السعودية في مواجهة التصعيد الإيراني
الجيش الأمريكي ينزف .. إصابة 290 جنديًا ومقتـ.ـل 13 آخرين في الحرب ضد إيران
تنبيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين بسبب حالة الطقس
واشنطن تراهن وتل أبيب تشكّك.. هل ترفض طهران الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب؟
هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح
قرار مُفاجئ .. محمد صلاح يُضحّي بـ21 مليون إسترليني لتمهيد رحيله عن ليفربول مجانًا
«أنا لم أكذب».. صالح جمعة يروي كواليس أزمة استوري إمام عاشور
بسبب الرواتب والمستوى.. صالح جمعة يفتح النار على لاعبي الأهلي: «زيزو غير مفيد»
«مبروك البراءة يا بطل» .. عبد الله رشدي يُوجّه رسالة لـ صاحب واقعة فتاة أتوبيس المعادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح

كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
آية التيجي

يعتبر مشروب الكركديه من أشهر المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، والتي يقبل على تناولها الكثيرون بسبب فوائدها الصحية، خاصة دورها المحتمل في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health، فإن تناول شاي الكركديه بانتظام قد يساعد في تقليل ضغط الدم، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأدوية الموصوفة من الطبيب.
 

وتشير الدراسات إلى أن شرب الكركديه يوميًا قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، حيث يمكن أن يؤدي تناول كوبين يوميًا إلى تحسن ملحوظ بمرور الوقت.

ويرجع تأثير الكركديه إلى عدة عوامل منها:
ـ غناه بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات
ـ عمله كمدر طبيعي للبول مما يقلل احتباس السوائل
ـ مساعدته على توسيع الأوعية الدموية
ـ تقليل نشاط إنزيم ACE المسؤول عن انقباض الأوعية الدموية

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تأثير الكركديه قد يكون قريبًا من تأثير بعض أدوية الضغط الخفيفة، لكن مع ضرورة عدم التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب.

القيمة الغذائية لمشروب الكركديه

ويحتوي كوب الكركديه على:
0 سعرات حرارية
كالسيوم: 19 ملليجرام
مغنيسيوم: 7 ملليجرام
بوتاسيوم: 47 ملليجرام
مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين

ما أفضل وقت لشرب الكركديه؟

ولا يوجد وقت محدد لتناول الكركديه، لكن يمكن تناوله في هذه الأوقات:
ـ مساءً لأنه خالٍ من الكافيين ويساعد على الاسترخاء
ـ بعد الوجبات لتحسين توازن السكر في الدم
ـ مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج

تحذيرات قبل شرب الكركديه

رغم فوائده، إلا أن الكركديه قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص، مثل:
مرضى الكبد
الحوامل
المرضعات
الأطفال
الأشخاص الذين يتناولون أدوية الضغط
مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر

أدوية قد يتفاعل معها الكركديه

وقد يتداخل الكركديه مع بعض الأدوية مثل:
أدوية ضغط الدم
أدوية السكري
بعض أدوية الكوليسترول
مضادات الالتهاب
لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم.

فوائد الكركدية  

فوائد أخرى للكركديه

وقد يساعد الكركديه أيضًا في:
ـ تحسين صحة القلب
ـ تقليل الالتهابات
ـ دعم المناعة
ـ تحسين الدورة الدموية
ـ تقليل احتباس السوائل

هل الكركديه آمن؟

ويعتبر الكركديه آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء عند تناوله بكميات معتدلة، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل زائد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

مصطفى بكري

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

أرشيفيه

اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

إجازة

هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة

ترشيحاتنا

السنجاري

طريقة عمل السمك السنجاري

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. هل يسبب شرب الحليب حصوات الكلى؟.. الوشم يهدد النظر

الابراج

بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

بالصور

أضرار شرب الشاي بكثرة .. 8 آثار جانبية قد تصيبك دون أن تدري

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

4 مشروبات غنية بفيتامين د.. لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة وحماية القلب

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

40 يومًا .. بداية رحلة شاب مع مرض نادر تنتهي بقصة أمل ودعم من المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد