وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن الصحفية شيلي كيتلسون المختطفة بالعراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإفراج عن الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون التي اختطفها مسلحون بالعراق.



وقال روبيو:" يسرني أن أعلن إطلاق سراح الصحفية الأمريكية، شيلي كيتلسون، التي اختطفها مؤخرًا عناصر من كتائب حزب الله قرب بغداد".. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الحرب والعاملين الأمريكيين في مختلف الوكالات والمجلس الأعلى للقضاء العراقي والشركاء العراقيين لمساعدتهم في تأمين إطلاق سراحها.

وأكد روبيو، حسبما جاء في بيان رسمي أصدرته الخارجية صباح اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام إدارة ترامب الراسخ بسلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، أينما كانوا في العالم.. وأضاف:" في عهد الرئيس ترامب، لن يتم التسامح مع الاحتجاز أو الاختطاف غير القانوني للمواطنين الأمريكيين. وسنواصل استخدام جميع الوسائل لإعادة الأمريكيين إلى ديارهم ومحاسبة المسؤولين.